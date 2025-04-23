В ГД не ожидают пророссийской позиции США в случае срыва переговоров по Украине

«Соединенные Штаты, похоже, на этой неделе сформулируют те свои условия, которые они считают возможными предъявить Украине, и предъявят их, а дальше посмотрим на украинскую реакцию», — отметил Никонов. По его словам, если реакция Киева будет негативной, «то, скорее всего, Соединенные Штаты действительно реализуют свою угрозу выйти из переговорного процесса и умыть руки».