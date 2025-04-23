В ГД не ожидают пророссийской позиции США в случае срыва переговоров по Украине

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вашингтон может усилить санкции против России в случае выхода США из переговоров по Украине. Такое мнение ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
«Соединенные Штаты, похоже, на этой неделе сформулируют те свои условия, которые они считают возможными предъявить Украине, и предъявят их, а дальше посмотрим на украинскую реакцию», — отметил Никонов. По его словам, если реакция Киева будет негативной, «то, скорее всего, Соединенные Штаты действительно реализуют свою угрозу выйти из переговорного процесса и умыть руки».
«В этом случае я не жду, что Соединенные Штаты займут какую-то пророссийскую позицию. Я даже не исключаю, что, если Соединенные Штаты начнут умывать руки, они начнут вводить санкции против нашей страны усиленно», — считает Никонов.
Однако, по его словам, это «уже не изменит ситуации на поле боя и того факта, что Россия одерживает победу».
20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. Как сообщила газета The New York Post (NYP), план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, рассматривается вопрос о создании «совместной комиссии», куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.
При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Сам Трамп заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать.