Лавров рассказал о развитии экономических связей с Узбекистаном

«Торгово-экономические связи, инвестиционные связи наших стран развиваются, намечены конкретные пути их последовательного и значительного расширения», — сказал Лавров на переговорах с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым в Самарканде.
Лавров подчеркнул, что отношения России и Узбекистана строятся на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга.
По словам министра, между странами растет объем взаимной торговли, несмотря на то, что «работать приходится в непростых условиях незаконных санкций, политического давления и новых турбулентных явлений в мировой экономике».
Лавров добавил, что в ходе предстоящих переговоров предстоит обсудить не только двусторонние вопросы, но и региональную повестку.
В свою очередь, Саидов отметил, что особый смысл встрече придаёт приближающееся 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«Для нас это символ героизма, единства и общего исторического подвига. Мы активно готовимся к празднованию этой даты, лидеры наших стран в большом кругу вместе торжественно отметят его в Москве», — добавил глава МИД Узбекистана.
По его словам, предстоящие переговоры помогут выработать новые направления взаимодействия по реализации задач, поставленных лидерами двух государств.