Глава европейской дипломатии Кая Каллас прибывает в Молдову с визитом

В ведомстве уточнили, что это первый визит Каллас в Молдову в качестве члена Европейской комиссии в должности, которую она заняла 1 декабря 2024 года.
Программа визита включает встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном, вице-премьером, главой МИД Михаем Попшоем и другими официальными лицами. С ними Каллас намерена обсудить такие актуальные вопросы, как европейский путь Молдовы, поддержка, оказываемая республике ЕС посредством плана экономического роста, а также европейского инструмента мира, который служит укреплению институтов безопасности и обороны страны.
Каллас также встретится с представителями гражданского общества Молдовы, а также вместе с главой МИД Молдовы Попшоем пообщается с «послами европейской молодежи».
В завершение своего визита Каллас проведет совместную пресс-конференцию с президентом Майей Санду.
Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Молдову рассчитан на