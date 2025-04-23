Глава европейской дипломатии Кая Каллас прибывает в Молдову с визитом

Программа визита включает встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном, вице-премьером, главой МИД Михаем Попшоем и другими официальными лицами. С ними Каллас намерена обсудить такие актуальные вопросы, как европейский путь Молдовы, поддержка, оказываемая республике ЕС посредством плана экономического роста, а также европейского инструмента мира, который служит укреплению институтов безопасности и обороны страны.