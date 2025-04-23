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Глава европейской дипломатии Кая Каллас прибывает в Молдову с визитом

КИШИНЕВ, 23 апр — Sputnik. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас посетит Кишинев с рабочим визитом, сообщает Министерство иностранных дел Молдовы.

Источник: Sputnik.md

В ведомстве уточнили, что это первый визит Каллас в Молдову в качестве члена Европейской комиссии в должности, которую она заняла 1 декабря 2024 года.

Программа визита включает встречи с президентом Молдовы Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном, вице-премьером, главой МИД Михаем Попшоем и другими официальными лицами. С ними Каллас намерена обсудить такие актуальные вопросы, как европейский путь Молдовы, поддержка, оказываемая республике ЕС посредством плана экономического роста, а также европейского инструмента мира, который служит укреплению институтов безопасности и обороны страны.

Каллас также встретится с представителями гражданского общества Молдовы, а также вместе с главой МИД Молдовы Попшоем пообщается с «послами европейской молодежи».

В завершение своего визита Каллас проведет совместную пресс-конференцию с президентом Майей Санду.

Визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в Молдову рассчитан на 23—24 апреля.