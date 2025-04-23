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Делегация Белоруссии не вылетела в Татарстан из-за закрытия аэропорта «Бегишево»

Делегация из Белоруссии во главе с Премьер-министром Александром Турчиным пока не вылетела в Татарстан, сообщается в телеграм-канале Правительства страны.

«Правительственная делегация не вылетела в Татарстан. Аэропорт назначения временно не принимает и не отправляет рейсы: в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены ограничения на полеты», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что в среду, 23 апреля, в Татарстан с рабочим визитом прилетит Премьер-министр Александр Турчин. Ожидаются переговоры с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

По информации источника «Татар-информа», Турчин должен прилететь в аэропорт «Бегишево», где его встретит мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Этим утром ограничения на полеты ввели в аэропортах Нижнекамска и Казани из соображений безопасности.