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Текслер в Китае возложил цветы к мемориалу советских воинов

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля, ФедералПресс. В рамках визита в Китай губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил мемориальный комплекс в Шэньяне, где покоятся советские воины, освобождавшие регион от японских войск в августе 1945 года. Вместе с генконсулом России Натальей Прыжковой он возложил цветы к монументу.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны — Дня Победы. Этот праздник посвящен победе над фашизмом. А сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков.

сказал губернатор Текслер

Мемориал хранит имена 150 бойцов, павших в боях за Шэньян. Город был взят танкистами Забайкальского фронта 19 августа 1945-го, завершив японскую оккупацию. На мраморных плитах — строки истории, напоминающие о совместной борьбе.