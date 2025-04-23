Текслер в Китае возложил цветы к мемориалу советских воинов

Мой визит происходит в канун самого важного праздника для нашей страны — Дня Победы. Этот праздник посвящен победе над фашизмом. А сразу после победы над фашистской Германией Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и вместе с братским китайским народом освободил Китай от захватчиков.
Мемориал хранит имена 150 бойцов, павших в боях за Шэньян. Город был взят танкистами Забайкальского фронта 19 августа 1945-го, завершив японскую оккупацию. На мраморных плитах — строки истории, напоминающие о совместной борьбе.