Токаев принял генерала Вооруженных сил Пакистана

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии. Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях.
По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе нашего государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.
Собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.