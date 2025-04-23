Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и Вьетнама

Спикер Госдумы особо подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что именно советский многонациональный народ победил фашизм, заплатив высокую цену — 27 миллионов жизней. Это в свое время признали президент США Рузвельт, глава правительства Франции де Голль, премьер-министр Англии Черчилль.