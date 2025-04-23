Володин анонсировал визит в Волгоград делегаций из Китая, КНДР, Кубы, Сербии и Вьетнама

Напомним, что международный форум проводится по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Ожидается визит в Волгоград президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.
По словам Володина, представители иностранных государств соберутся в городе-герое для защиты исторической памяти.
— Будем обсуждать вопросы защиты исторической памяти, необходимость пресечения попыток исказить факты о Второй мировой войне, — сообщил председатель Госдумы. — Важно сделать всё, чтобы защитить историческую правду о героическом подвиге наших дедов и прадедов. Сохранить и передать её следующим поколениям. Не дать сегодняшним европейским потомкам нацистов фальсифицировать историю.
Спикер Госдумы особо подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в том, что именно советский многонациональный народ победил фашизм, заплатив высокую цену — 27 миллионов жизней. Это в свое время признали президент США Рузвельт, глава правительства Франции де Голль, премьер-министр Англии Черчилль.
Володин также напомнил, что 8 апреля Госдумы приняла закон, позволяющий проводить заочно судебные разбирательства в отношении лиц, которые уничтожают или повреждают мемориалы и воинские захоронения, занимаются реабилитацией нацизма.