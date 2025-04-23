Дмитрия Власова снимают с должности главы фракции «Единой России» в Горсовете

Дмитрий Власов не будет возглавлять фракцию «Единой России» в Горсовете Красноярска. Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый замгубернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
«С удивлением сегодня узнал, что Дмитрий Власов, руководитель фракции партии “Единая Россия” в городском совете Красноярска, участвует в программе “Сибирский характер”, направленной на отбор и обучение участников СВО для трудоустройства в органы публичной власти, государственные учреждения, организации. Естественно, он участником СВО не является», — пишет Сергей Пономаренко.
Напомним, завершился первый этап программы «Сибирский характер». 415 участников кадровой программы прошли тестирование.
«С 15 мая по 30 июня в программе запланирован этап проверки документов с запросом служебно-боевой характеристики в воинской части, где проходили службу участники СВО, проверку справки участника СВО, а также проверку на отсутствие судимости. На этом этапе, возможно, ряд заявителей, указавших недостоверные сведения о себе, выбудет», — добавил первый замгубернатора.
По его словам, губернатор Красноярского края принял соответствующие кадровые решения в отношении Власова. Кроме того, Дмитрий Власов не будет возглавлять фракцию «Единой России» в Горсовете.