Дмитрия Власова снимают с должности главы фракции «Единой России» в Горсовете

«С 15 мая по 30 июня в программе запланирован этап проверки документов с запросом служебно-боевой характеристики в воинской части, где проходили службу участники СВО, проверку справки участника СВО, а также проверку на отсутствие судимости. На этом этапе, возможно, ряд заявителей, указавших недостоверные сведения о себе, выбудет», — добавил первый замгубернатора.