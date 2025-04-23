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Беларусь и Катар обсудили военное сотрудничество между государствами

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин во время визита в Катар провел переговоры с заместителем премьер-министра, государственным министром по делам обороны Государства Катар Саудом бин Абдулрахманом бин Хасаном бин Али Аль-Тани. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации и углублении сотрудничества по направлениям взаимного интереса. Обсудили также шаги по активизации взаимодействия в военной сфере с учетом тех направлений, которые актуальны и востребованы сторонами.

«Министерство обороны рассматривает развитие военного сотрудничества с Вооруженными силами Государства Катар в качестве одного из приоритетных направлений деятельности на международной арене. Наши государства видят больший потенциал военного сотрудничества и намерены приложить все усилия для его реализации», — отметил Виктор Хренин.

На встрече обсудили возобновление практики проведения совместных тренировок и учений как на территории Катара, так и в Беларуси. Было отмечено, что среди перспективных и востребованных областей взаимодействия — сотрудничество в сфере противовоздушной обороны, военного образования. Катар также интересует белорусский опыт в развитии беспилотников и противодействие им.

Министр обороны пригласил высокопоставленную делегацию Катара на выставку MILEX-2025, подчеркнув, что деловые контакты на площадках подобного рода позволяют реализовывать взаимовыгодные проекты и сотрудничать еще более тесно. Заместитель премьер-министра, государственный министр по делам обороны Государства Катар принял приглашение.

По итогам мероприятия главы оборонных ведомств в торжественной обстановке подписали протокол, который подтвердит намерения Беларуси и Катара укрепить двустороннее военное сотрудничество.

Виктор Хренин в подарок для главы оборонного ведомства Катара привез книгу «Наш Президент» и панно «Сокол». Сокол — символ Катара. Картина ручной работы выполнена из натурального камня. Ее особенность в том, что она никогда не выцветет — как и дружба Беларуси и Катара.

Ответным подарком от катарского визави стала сабля — национальное холодное оружие катарцев.

Также в ходе переговоров Сауд бин Абдулрахман бин Хасан бин Али Аль-Тани сказал, что, изучая перед встречей биографию Виктора Хренина, с удивлением прочитал о службе в берлинской воинской части. Министр обороны действительно в свое время командовал 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригадой. Он пояснил, что все белорусские соединения с гордостью продолжают традиции воинских частей, победивших фашизм. 6-я механизированная бригада, к примеру, увековечила в своем названии то, что участвовала в освобождении Берлина.

Преемственность традиций и уважение к истории — часть культурного кода белорусов. Теперь об этом знают и в Катаре.

В завершение встречи министр обороны поблагодарил заместителя премьер-министра, государственного министра по делам обороны Государства Катар Сауда бин Абдулрахман бин Хасан бин Али Аль-Тани за теплый прием и содержательные переговоры. «Наша встреча длилась всего несколько часов, но у меня создалось впечатление, что мы знакомы много-много лет. Спасибо. Буду ждать вас в Минске», — подчеркнул Виктор Хренин.