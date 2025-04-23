Беларусь и Катар обсудили военное сотрудничество между государствами

Также в ходе переговоров Сауд бин Абдулрахман бин Хасан бин Али Аль-Тани сказал, что, изучая перед встречей биографию Виктора Хренина, с удивлением прочитал о службе в берлинской воинской части. Министр обороны действительно в свое время командовал 6-й гвардейской Киевско-Берлинской ордена Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого отдельной механизированной бригадой. Он пояснил, что все белорусские соединения с гордостью продолжают традиции воинских частей, победивших фашизм. 6-я механизированная бригада, к примеру, увековечила в своем названии то, что участвовала в освобождении Берлина.