Reuters рассказал о непреодолимых противоречиях США и Европы по Украине

В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры глав МИД Великобритании, Франции, США и Украины. Однако встреча сорвалась, после того, как от нее отказался госсекретарь США Марко Рубио. The New York Times связала это со словами украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.