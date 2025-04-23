Reuters рассказал о непреодолимых противоречиях США и Европы по Украине

По информации дипломатических источников, американская и европейская стороны демонстрируют принципиально разные подходы к дальнейшей поддержке Киева. По словам собеседников издания, некоторые предложения Вашингтона оказались неприемлемыми для европейских стран и Киева, в результате чего позиции сторон разделились. В числе камней преткновения — вопрос признания Крыма российской территорией.
Кроме того, Европа отказывается обсуждать снятие санкций Европейского союза против России до завершения переговоров.
Некоторые из предложений Вашингтона противоречат и позиции России. Два дипломата заявили Reuters, что США не поддерживают российское требование о демилитаризации Украины и согласны на размещение в стране европейских сил как части будущих гарантий безопасности Киева.
В среду, 23 апреля, в Лондоне должны были состояться переговоры глав МИД Великобритании, Франции, США и Украины. Однако встреча сорвалась, после того, как от нее отказался госсекретарь США Марко Рубио. The New York Times связала это со словами украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Ни Украина, ни западные страны не признали его результатов. Запад ввел против Москвы санкции. Российская сторона считает их незаконными, а вопрос о статусе полуострова закрытым.