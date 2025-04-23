Маск сократит свою работу в администрации Трампа

В частности, миллиардер заявил, что будет тратить на государственную службу пару дней в неделю.
Во вторник Tesla, крупнейшая компания Маска, опубликовала отчет за первый квартал текущего года, в котором зафиксировано падение чистой прибыли на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости».
В первом квартале 2025 года Tesla продала чуть более 336 тыс. электромобилей, что на 13% меньше, чем за тот же период 2024 года. Этот результат оказался значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи в диапазоне от 360 тысяч до 390 тысяч автомобилей. Это худший показатель для компании с третьего квартала 2022 года.
Tesla столкнулась с рядом факторов, негативно повлиявших на ее деятельность. Среди них — снижение спроса на электромобили в Европе, протесты, вызванные действиями и заявлениями Илона Маска, а также увеличение импортных пошлин в США.
Tesla перенесла запуск производства бюджетной версии кроссовера Model Y в США как минимум на несколько месяцев. Об этом стало известно 20 апреля. Ранее компания планировала выпускать эту модель в первой половине 2025 года. Tesla рассчитывала запустить в продажу 250 тысяч бюджетных электромобилей в США в 2026 году, а также наладить их выпуск в Китае и Европе.