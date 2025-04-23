Маск сократит свою работу в администрации Трампа

В первом квартале 2025 года Tesla продала чуть более 336 тыс. электромобилей, что на 13% меньше, чем за тот же период 2024 года. Этот результат оказался значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали продажи в диапазоне от 360 тысяч до 390 тысяч автомобилей. Это худший показатель для компании с третьего квартала 2022 года.