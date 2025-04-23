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Минниханов опубликовал совместное фото с главой Банка России

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Telegram-канале совместный снимок с руководителем Банка России Эльвирой Набиуллиной.

Источник: Рустам Минниханов

«С Председателем Центрального банка России Эльвирой Сахипзадовной Набиуллиной!» — подписал публикацию руководитель республики.

Ранее глава Банка России похвалила Татарстан за активность в сфере инноваций.