Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Беглов: Проспект Римского-Корсакова получил новое освещение

В историческом центре города установлены 131 светодиодный фонарь вместо устаревших натриевых.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о завершении модернизации системы наружного освещения на проспекте Римского-Корсакова. В историческом центре города установлены 131 светодиодный фонарь, заменивший устаревшие натриевые источники света.

Из-за архитектурных особенностей старой застройки, где невозможно установить опоры, магистраль протяженностью более двух километров полностью оснащена подвесными светильниками. Глава Петербурга отметил, что программа модернизации освещения, реализуемая в течение шести лет, соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и обеспечивает экономию электроэнергии в полтора раза.

В 2025 году в Адмиралтейском районе планируется заменить более 1200 натриевых светильников на светодиодные. Доля современных источников света в освещении петербургских улиц и общественных пространств уже превышает 60%.