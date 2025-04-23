Александр Беглов: Проспект Римского-Корсакова получил новое освещение

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о завершении модернизации системы наружного освещения на проспекте Римского-Корсакова. В историческом центре города установлены 131 светодиодный фонарь, заменивший устаревшие натриевые источники света.
Из-за архитектурных особенностей старой застройки, где невозможно установить опоры, магистраль протяженностью более двух километров полностью оснащена подвесными светильниками. Глава Петербурга отметил, что программа модернизации освещения, реализуемая в течение шести лет, соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и обеспечивает экономию электроэнергии в полтора раза.
В 2025 году в Адмиралтейском районе планируется заменить более 1200 натриевых светильников на светодиодные. Доля современных источников света в освещении петербургских улиц и общественных пространств уже превышает 60%.