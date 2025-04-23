Александр Беглов: Проспект Римского-Корсакова получил новое освещение

Из-за архитектурных особенностей старой застройки, где невозможно установить опоры, магистраль протяженностью более двух километров полностью оснащена подвесными светильниками. Глава Петербурга отметил, что программа модернизации освещения, реализуемая в течение шести лет, соответствует национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и обеспечивает экономию электроэнергии в полтора раза.