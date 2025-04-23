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МИД Британии заявил об изменении формата переговоров по Украине в Лондоне

Переговоры в Лондоне по урегулированию украинского конфликта на уровне министров отложены и «переведены в ранг официальных переговоров», сообщили в МИД Британии The Guardian.

Источник: AP 2024

«Сегодняшняя встреча министров иностранных дел по украинским мирным переговорам откладывается. Переговоры на официальном уровне продолжатся, но они будут закрыты для СМИ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее планировалось, что в переговорах примут участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, США, Франции, Германии и Украины.

При этом должны состояться двусторонние переговоры между украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой и его британским коллегой Дэвидом Лэмми, указывал Sky News.

О том, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет на встречу, стало известно ранее. Госдепартамент объяснил это решение плотным графиком главы ведомства. Вместо Рубио США в Лондоне будет представлять спецпосланник президента Кит Келлог.

Как отмечала The New York Times, отказ госсекретаря от поездки произошел на фоне заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

Зеленский 22 апреля анонсировал, что на лондонской встрече у украинской команды будет «мандат» на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня, Киев готов к этой стадии, заявил он. По информации Axios, украинская сторона намеревалась обсуждать в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план США, представленный ранее на встрече в Париже 17 апреля.]