МИД Британии заявил об изменении формата переговоров по Украине в Лондоне

Зеленский 22 апреля анонсировал, что на лондонской встрече у украинской команды будет «мандат» на обсуждение безусловного или частичного прекращения огня, Киев готов к этой стадии, заявил он. По информации Axios, украинская сторона намеревалась обсуждать в Лондоне 30-дневное перемирие, а не план США, представленный ранее на встрече в Париже 17 апреля.]