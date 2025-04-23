Хоценко и Серышев посетили новый лицей «Авангард» в Омске

В среду, 23 апреля 2025 года, с рабочим визитом в Омске находится полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Вместе с губернатором Виталием Хоценко они посетили Омский химико-технологический лицей — инновационное образовательное учреждение, не имеющее аналогов в регионе.
Образовательный центр на 1122 места построен частным инвестором по концессионной схеме в микрорайоне Прибрежный.
Как заявили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, новый лицей полностью готов к запуску: здание введено в эксплуатацию, идет лицензирование, а с 1 сентября 2025 года учреждение примет первых учеников. Лицей назван в честь любимой омичами хоккейной команды «Авангард».
Отметим, что современное четырехэтажное здание площадью более 26 тысяч кв. м включает 44 учебных класса, специализированные лаборатории, два спортзала, актовый зал на 424 места, просторную столовую, библиотеку с книгохранилищем, а также все необходимое для комфортной работы педагогов и пребывания детей, включая медицинский блок и инклюзивную инфраструктуру.
Планируется, что лицей станет флагманом инженерного и химико-технологического образования в Омской области. Уже с начальной школы здесь начнется ранняя профориентация: расширенные программы по математике, информатике и технологии дополняются курсами внеурочной деятельности. В среднем и старшем звене предусмотрены предпрофильные и профильные классы с углубленным изучением точных наук и социальных дисциплин.
Полпред оставил послание будущим воспитанникам лицея:
«Ваш лицей — это лучшее учебное заведение по своим архитектурным решениям и материально-техническому оснащению. Учиться здесь — это огромная возможность для развития и созидания. Желаю успехов, новых высот и достижений на благо Омской области и всей России», — говорится в послании Анатолия Серышева.
Губернатор Виталий Хоценко в свою очередь в послании ученикам лицея «Авангард» пожелал креативных идей, хорошей учебы и достойных друзей.
Добавим, что проект строительства лицея реализован в рамках президентского нацпроекта «Образование» и соответствует стратегическим направлениям развития региона до 2030 года. Всего в Омской области в прошлом году введено в эксплуатацию 2 школы на 1672 места. В 2027 году в регионе предполагается начать строительство первой в Сибирском федеральном округе Флагманской школы.
Также в Омске полпред Анатолий Серышев ознакомился с работой научно-производственного объединения «МИР» — российского разработчика и поставщика приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций. Полпред пообщался с представителями коллектива и генеральным директором предприятия. Анатолию Серышеву рассказали об условиях труда и многочисленных видах поддержки, которые действуют на заводе. Особое внимание уделяется семьям с детьми, близким участников и ветеранов спецоперации.