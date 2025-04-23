Хоценко и Серышев посетили новый лицей «Авангард» в Омске

Добавим, что проект строительства лицея реализован в рамках президентского нацпроекта «Образование» и соответствует стратегическим направлениям развития региона до 2030 года. Всего в Омской области в прошлом году введено в эксплуатацию 2 школы на 1672 места. В 2027 году в регионе предполагается начать строительство первой в Сибирском федеральном округе Флагманской школы.