В Прикамье расширят льготы для участников СВО и поддержат крупные спорткомплексы

«Продолжим поддерживать участников СВО и их семьи, — сообщил Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. — Продлеваем освобождение от уплаты транспортного налога на 2025 год для участников спецоперации или их супругов. Также предлагаем расширить действие этой льготы на участников СВО, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Они получат право освобождения от уплаты транспортного налога за 2022 — 2025 годы независимо от даты заключения контракта».