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В Прикамье расширят льготы для участников СВО и поддержат крупные спорткомплексы

Губернатор Дмитрий Махонин внес в краевой парламент законопроект о продлении налоговых льгот участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Также документ предусматривает меры поддержки для крупнейших спортивных объектов Прикамья.

Источник: Коммерсантъ

«Продолжим поддерживать участников СВО и их семьи, — сообщил Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. — Продлеваем освобождение от уплаты транспортного налога на 2025 год для участников спецоперации или их супругов. Также предлагаем расширить действие этой льготы на участников СВО, которые заключили контракт с организациями, содействующими выполнению задач ВС РФ. Они получат право освобождения от уплаты транспортного налога за 2022 — 2025 годы независимо от даты заключения контракта».

Законопроект также предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество организаций, в чьей собственности находятся спортивные объекты площадью более 9 тыс. кв. м., включенных в реестр Минспорта РФ. Льгота поможет направить дополнительные средства на ремонт и модернизацию таких объектов. К таким крупнейшим спортивным объектам относятся, в частности, УДС «Молот», СК им. В. П. Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия».

Внесенный главой региона законопроект будет рассмотрен депутатами заксобрания на майском пленарном заседании.