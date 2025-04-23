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Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии — Токаев

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии, заявил Токаев на встрече с Главнокомандующим сухопутными войсками ВС Пакистана Асимом Муниром.

Источник: Акорда

В Акорде обсуждали вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.

По словам Президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.

сообщает Акорда

Асим Мунир передал Токаеву слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Также генерал отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.

Одним из предметов обсуждения стало развитие сотрудничества в разных сферах экономики.