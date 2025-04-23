Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии — Токаев

В Акорде обсуждали вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.
По словам Президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
Асим Мунир передал Токаеву слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Также генерал отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.
Одним из предметов обсуждения стало развитие сотрудничества в разных сферах экономики.