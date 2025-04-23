ЕС без США столкнется с трудностями в случае конфликта, пишет Politico

Как отмечает издание, на протяжении десятилетий военная логистика Европы выстраивалась с расчетом на американскую поддержку: большая часть транспортной инфраструктуры континента, которая была построена или модернизирована в годы холодной войны, по-прежнему пролегает с запада на восток, что было обусловлено ожиданием того, что в случае необходимости на континент прибудут американские подкрепления.
«Неудобная правда заключается в том, что без поддержки США переброска войск через Европу будет более медленной, дорогостоящей и затрудненной различными логистическими ограничениями. В условиях реального кризиса это может оказаться не просто неэффективным, а фатальным», — пишет издание.
Кроме того, как пишет Politico, Европе не хватает тяжелых транспортных самолетов, военных грузовых кораблей и специализированных машин, необходимых для переброски танков и бронетанковых подразделений. Отмечается, что европейские страны также зависят от американской разведки, киберобороны и обнаружения «гибридных угроз».
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы», которая предусматривает задействование порядка 800 миллиардов евро в ближайшие четыре года для укрепления обороны стран Евросоюза и накачивания Украины оружием. Позднее название стратегии было изменено на менее агрессивное «Готовность 2030» из-за протеста ряда стран ЕС.
Стратегия «Готовность 2030» предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. «Готовность 2030» предусматривает увеличение расходов стран Евросоюза на оборону на 1,5% ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.