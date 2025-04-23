Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план

При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Сам Трамп заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать.