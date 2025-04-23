Вэнс: США выйдут из переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты разработали очень конкретное предложение по урегулированию украинского конфликта, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, если Москва и Киев не согласятся на предложенный им план. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Пришло время либо им согласиться, либо США выйти из этого процесса», — приводит его слова агентство Bloomberg. Вице-президент США пообщался с прессой после визита в Тадж-Махал.
«Обмен территориями должен будет произойти», — сказал Вэнс, уточнив, что граница после урегулирования конфликта может не совпадать с текущей линией фронта. По его словам, сейчас обе стороны должны «сложить оружие, заморозить это дело и приступить к реальному созданию лучшей России и лучшей Украины».
Он уточнил, что в целом настроен оптимистично в отношении переговоров по урегулированию конфликта, а также подчеркнул, что, по его мнению, стороны до настоящего времени вели переговоры добросовестно.
20 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на предстоящей неделе. Как сообщила газета The New York Post (NYP), план Трампа может включать пункт о развертывании европейских войск на подконтрольных Киеву территориях. Помимо этого, рассматривается вопрос о создании «совместной комиссии», куда войдут представители России, Украины и третьей страны, не входящей в НАТО, для мониторинга режима прекращения огня.
При этом госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял журналистам в Париже, что Трамп может свернуть попытки урегулирования кризиса на Украине, если прогресс не будет достигнут в ближайшее время. Сам Трамп заявил, что выход США из переговоров возможен, но он не хотел бы этого допускать.