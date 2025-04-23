Депутат ПМР высказался о запрете праздновать День Победы в Кишиневе

«Стараясь брать реванш в наши дни, идейные наследники маршала Иона Антонеску наступают по всем “фронтам”: с одной стороны, они издают учебник “История румын”, где стараются обелить покойного лидера Румынии; с другой, вытравливают из сознания жителей Молдовы всё, что связано с Великой Победой советских людей. Запрет праздновать День Победы в центре Кишинева 9 мая — один из таких шагов. А сколько их ещё будет, если этот режим удержится после парламентских выборов в этом году», — сказал Сафонов.