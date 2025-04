Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне

Как отметила газета The New York Times, ключевым фактором в решении американцев не ехать в Лондон стало заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ~Киев «юридически не признает оккупацию Крыма».~ The Washington Post и The Wall Street Journal ранее писали, что США рассматривают возможность признать Крым российским.