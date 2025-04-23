Главы МИД Британии, Франции, Германии и Украины отложили встречу в Лондоне

Марков также отметил, что накануне переговоров, 22 апреля, в «Российской газете» была опубликована статья, где говорилось, что «если в Лондоне будет что-то новое, о чем мы не договаривались, то Россия не будет с этим соглашаться». Этот материал опубликовал в своем канале спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.