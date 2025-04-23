Минниханов повысил зарплаты чиновникам Татарстана

С 1 мая оклады чиновников будут проиндексированы в 1,1 раза.
Министры Татарстана теперь будут получать 53 759 рублей в месяц вместо прежних 48 871 рубля. Повышение также коснулось сотрудников хозяйственного управления, гостевого дома при управлении делами президента и музея-заповедника «Казанский Кремль».
Особенно значительно выросли выплаты высшим должностным лицам. Заместитель президента РТ теперь получит поощрение в размере 3,240 от базового оклада, председатель Госсовета — 3,153, а депутаты — 2,449.
Для рядовых госслужащих изменения тоже существенны. Оклад специалистов 3-го разряда увеличился с 13 990 до 15 389 рублей, а ежемесячное поощрение выросло с 41% до 58% от оклада. Это означает увеличение выплат на 56% за последние два года.
Новые нормы вступают в силу с 1 мая 2023 года и касаются всех категорий государственных гражданских служащих республики.
Напомним, почти на 23% в Татарстане выросла средняя зарплата.