Минниханов повысил зарплаты чиновникам Татарстана

Для рядовых госслужащих изменения тоже существенны. Оклад специалистов 3-го разряда увеличился с 13 990 до 15 389 рублей, а ежемесячное поощрение выросло с 41% до 58% от оклада. Это означает увеличение выплат на 56% за последние два года.