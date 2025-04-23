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Нарышкин: шансы договориться с США есть

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Шансы договориться с Вашингтоном есть, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Шансы всегда есть», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

С приходом в Вашингтоне администрации президента США Дональда Трампа активизировался российско-американский диалог. Так, 19 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, встреча делегаций продлилась около 4,5 часов. От российской стороны за столом переговоров присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме этого, в составе делегации России был глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

Кроме того, в Стамбуле прошли два раунда российско-американских консультаций. Ушаков накануне сообщил, что Уиткофф планирует на этой неделе приехать в Москву. Уиткофф приезжал в Россию 11 апреля. Тогда он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.