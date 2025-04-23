Нарышкин: шансы договориться с США есть

С приходом в Вашингтоне администрации президента США Дональда Трампа активизировался российско-американский диалог. Так, 19 февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры, встреча делегаций продлилась около 4,5 часов. От российской стороны за столом переговоров присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме этого, в составе делегации России был глава РФПИ Кирилл Дмитриев. США на встрече представляли помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.