Депутаты предложили сделать Баянаул наукоградом

Депутаты предложили рассмотреть возможность превращения Баянаула в наукоград — научно-образовательный центр с развитой исследовательской и студенческой инфраструктурой. Они считают, что это откроет возможности для создания регионального гуманитарного университета, ориентированного на подготовку специалистов в сфере истории, экологии, туризма и культурной антропологии.