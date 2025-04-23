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Депутаты предложили сделать Баянаул наукоградом

Депутаты фракции «Ауыл» предлагает превратить Баянаул в научно-образовательный хаб. С таким депутатским запросом они обратились к премьер-министру Олжасу Бектенову на пленарном заседании мажилиса, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

«Баянаул — это не просто география, это духовный и интеллектуальный центр, давший стране выдающихся личностей. Здесь родились Каныш Сатпаев, Сакен Сейфуллин, Машхур Жусып Копейулы, Ермухан Бекмаханов. Эти имена — свидетельство уникального культурного и интеллектуального капитала региона», — отметил Николай Арсютин, обращаясь к главе правительства.

Депутаты предложили рассмотреть возможность превращения Баянаула в наукоград — научно-образовательный центр с развитой исследовательской и студенческой инфраструктурой. Они считают, что это откроет возможности для создания регионального гуманитарного университета, ориентированного на подготовку специалистов в сфере истории, экологии, туризма и культурной антропологии.

«Сегодня, в условиях государственной политики по поддержке моногородов и развитию туризма, Баянаул может стать новым драйвером роста Павлодарской области. Это станет важным инструментом противодействия оттоку населения из сельских территорий и усилит устойчивость региона за счёт укрепления человеческого капитала», — заявил депутат.

По мнению авторов запроса, присвоение статуса даст экономический эффект за счёт новых рабочих мест и роста МСБ, социальный — благодаря повышению качества жизни и возвращению специалистов в регион, и инфраструктурный — через модернизацию коммунальной и цифровой среды.

Фракция просит правительство поручить профильным министерствам — культуры и информации, науки и высшего образования, туризма и спорта — совместно с акиматом Павлодарской области проработать инициативу.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая сказал, что до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда.

«Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий “Алатау”. Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон. Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями», — подчеркнул глава государства.

На расширенном заседании правительства в январе Касым-Жомарт Токаев дал поручения по разработке долгосрочных планов развития атомной отрасли.