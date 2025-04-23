Депутаты предложили сделать Баянаул наукоградом

«Баянаул — это не просто география, это духовный и интеллектуальный центр, давший стране выдающихся личностей. Здесь родились Каныш Сатпаев, Сакен Сейфуллин, Машхур Жусып Копейулы, Ермухан Бекмаханов. Эти имена — свидетельство уникального культурного и интеллектуального капитала региона», — отметил Николай Арсютин, обращаясь к главе правительства.
Депутаты предложили рассмотреть возможность превращения Баянаула в наукоград — научно-образовательный центр с развитой исследовательской и студенческой инфраструктурой. Они считают, что это откроет возможности для создания регионального гуманитарного университета, ориентированного на подготовку специалистов в сфере истории, экологии, туризма и культурной антропологии.
«Сегодня, в условиях государственной политики по поддержке моногородов и развитию туризма, Баянаул может стать новым драйвером роста Павлодарской области. Это станет важным инструментом противодействия оттоку населения из сельских территорий и усилит устойчивость региона за счёт укрепления человеческого капитала», — заявил депутат.
По мнению авторов запроса, присвоение статуса даст экономический эффект за счёт новых рабочих мест и роста МСБ, социальный — благодаря повышению качества жизни и возвращению специалистов в регион, и инфраструктурный — через модернизацию коммунальной и цифровой среды.
Фракция просит правительство поручить профильным министерствам — культуры и информации, науки и высшего образования, туризма и спорта — совместно с акиматом Павлодарской области проработать инициативу.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая сказал, что до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда.
«Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий “Алатау”. Правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон. Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями», — подчеркнул глава государства.
На расширенном заседании правительства в январе Касым-Жомарт Токаев дал поручения по разработке долгосрочных планов развития атомной отрасли.