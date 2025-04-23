Молдова без президента: Санду едет на похороны Папы и на съезд ЕНП

За девять месяцев 2024 года Санду совершила 44 зарубежные поездки, которые стоили госбюджету порядка 822 тысяч леев. В 2023 году президент Молдовы совершила 21 заграничную служебную командировку, на три больше, чем годом ранее, на эти цели из бюджета аппарата главы государства было истрачено 526 800 леев, данные опубликованы на официальном сайте президента.