Молдова без президента: Санду едет на похороны Папы и на съезд ЕНП

Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, на 89-м году жизни. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Похороны понтифика состоятся 26 апреля в 10.00 по местному времени на площади Святого Петра в Ватикане.
С 27 по 29 апреля Санду посетит Испанию, где примет участие в съезде Европейской народной партии в городе Валенсия.
В ходе мероприятия глава государства выступит с речью и встретится с европейскими лидерами, главами государств и правительств для укрепления политической поддержки вступления Республики Молдова в Европейский союз, расширения экономического сотрудничества и углубления двусторонних отношений со странами-партнерами.
Воскресным вечером президент Молдовы встретится в Барселоне с представителями молдавской диаспоры в Испании.
За девять месяцев 2024 года Санду совершила 44 зарубежные поездки, которые стоили госбюджету порядка 822 тысяч леев. В 2023 году президент Молдовы совершила 21 заграничную служебную командировку, на три больше, чем годом ранее, на эти цели из бюджета аппарата главы государства было истрачено 526 800 леев, данные опубликованы на официальном сайте президента.