Песков: встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций сторон

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Представители США, Европы и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.