Песков: встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций сторон

По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указывает газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию.