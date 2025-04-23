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Песков: встреча в Лондоне по Украине сорвалась из-за разных позиций сторон

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Представители США, Европы и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, потому что не смогли сблизить позиции по некоторым вопросам. Такое мнение высказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что встреча в Лондоне должна была пройти с тем, «чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия».

По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указывает газета The New York Times, госсекретарь США Марко Рубио отказался от поездки в Великобританию.