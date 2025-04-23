Bloomberg: Трамп не намерен увольнять главу ФРС

При этом Трамп подчеркнул, что споры по поводу его высказываний насчет Пауэлла, которые потрясли рынки, чрезмерно раздуты. Он также отметил, что его команда хотела бы, чтобы глава ФРС заранее или своевременно принимал решения о снижении ставок, а не запаздывал с этим. В этом ФРС сохранила процентные ставки без изменений: представители центробанка, прежде чем действовать, пытаются понять, как экономика США отреагирует на политику Белого дома в отношении торговых пошлин, налоговой реформы, дерегулирования и иммиграции.