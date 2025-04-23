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Bloomberg: Трамп не намерен увольнять главу ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет намерения увольнять председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, хотя он недоволен тем, что американский центробанк не предпринимает более решительных действий для снижения процентных ставок, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Трамп с прошлой недели критикует главу ФРС, выражая недовольство им в социальных сетях и публичных комментариях. В частности, он осудил то, что ключевые процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) почти вдвое меньше, чем у ФРС: 2,25% против 4,25-4,5%.

В пятницу директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что президент изучает возможности увольнения Пауэлла. Однако во вторник Трамп опроверг его слова.

Никогда этого не делал. Пресса распространяет слухи. Нет, я не собираюсь его увольнять. Я бы хотел, чтобы Пауэлл проявил немного больше активности для снижения процентных ставок.

Дональд Трамп
президент США

При этом Трамп подчеркнул, что споры по поводу его высказываний насчет Пауэлла, которые потрясли рынки, чрезмерно раздуты. Он также отметил, что его команда хотела бы, чтобы глава ФРС заранее или своевременно принимал решения о снижении ставок, а не запаздывал с этим. В этом ФРС сохранила процентные ставки без изменений: представители центробанка, прежде чем действовать, пытаются понять, как экономика США отреагирует на политику Белого дома в отношении торговых пошлин, налоговой реформы, дерегулирования и иммиграции.

Пауэлл, выступая 16 апреля на форуме в Экономическом клубе Чикаго, заявил, что недавняя паника на финансовых рынках является «реакцией на кардинальные изменения в торговой политике администрации Трампа». По его словам, «эффект от введения тарифов оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, вызвав фундаментальные изменения». В случае обвала финансовых рынков ФРС вмешиваться не будет, предупредил он.