Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 апреля: главное

США продолжают свои посреднические усилия [по Украине] и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции.