Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 апреля: главное

Встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам.
В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась.
Наброски вариантов урегулирования по Украине должны обсуждаться в режиме тишины.
Появляется очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными.
Россия продолжает контакты с США и готова к контактам с Европой и Украиной в интересах урегулирования.
Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день.
Кремль приветствует посреднические усилия США по Украине.
США продолжают свои посреднические усилия [по Украине] и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции.
Кремль проинформирует о новом визите в РФ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по факту, когда он состоится.
Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту, с тем чтобы исключить неправильные ожидания, неправильное понимание и так далее.
Россия по-прежнему выступает против присутствия сил и средств НАТО, в том числе европейских миротворцев, на территории Украины.
Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции.
Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы.
Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны Папы Римского.
23 апреля Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.