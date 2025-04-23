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Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 23 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинг в среду, 23 апреля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Лондоне по Украине не состоялась, потому что сторонам не удалось сблизить позиции по некоторым вопросам.

В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из Соединённых Штатов, из Украины с тем, чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия. Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Наброски вариантов урегулирования по Украине должны обсуждаться в режиме тишины.

Появляется очень много разных вбросов в СМИ. Любые наброски разных вариантов урегулирования не могут быть публичными.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Россия продолжает контакты с США и готова к контактам с Европой и Украиной в интересах урегулирования.

Мы продолжаем наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Кремль приветствует посреднические усилия США по Украине.

США продолжают свои посреднические усилия [по Украине] и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Кремль проинформирует о новом визите в РФ спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по факту, когда он состоится.

Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту, с тем чтобы исключить неправильные ожидания, неправильное понимание и так далее.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Россия по-прежнему выступает против присутствия сил и средств НАТО, в том числе европейских миротворцев, на территории Украины.

Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва не расценивает слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о возможном выходе США из переговорного процесса по Украине как ультиматум со стороны Вашингтона.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не планирует приезжать в Москву на 80-летие Победы.

Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны Папы Римского.

23 апреля Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.