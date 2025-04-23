Президент Казахстана принял министра иностранных и европейских дел Хорватии

Глава государства подчеркнул, что визит министра является наглядным свидетельством стремления Хорватии придать новый импульс двусторонним отношениям. Он выразил уверенность в том, что взаимодействие Казахстана и Хорватии будет и далее развиваться в духе взаимного доверия и конструктивного диалога.