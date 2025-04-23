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Ежегодные отчёты Дятловой и Аминова предлагают заслушать в мае

Главы города и администрации расскажут о результатах своей деятельности за 2024 год.

Источник: Freepik

Выездное заседание Совета депутатов Калининграда, на котором будут заслушаны ежегодные отчёты главы города и администрации, предлагается провести 14 мая. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 23 апреля.

Предполагается, что Олег Аминов и Елена Дятлова расскажут о результатах своей деятельности за 2024 год в малом зале Дома искусств в 10:00.

Годом ранее мероприятие прошло там же 15 мая. У присутствовавших была возможность задать вопросы. В рамках регламента это успели сделать девять человек.