Отмена встречи в Лондоне и перспективы визита Уиткоффа в РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.
Об отмене встречи в Лондоне
Представители США, Великобритании, Франции, Германии и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, так как «пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам».
Об украинском урегулировании
Россия продолжает контакты с США, но диалога с Европой и Украиной нет: «Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже».
Россия приветствует посреднические усилия США по Украине: «Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции».
Путин «сохраняет свою открытость» к контактам с Европой и Украиной в интересах урегулирования конфликта.
Наброски вариантов украинского урегулирования «не могут быть публичными»: «Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность».
Россия по-прежнему выступает против присутствия европейских миротворцев на территории Украины: «Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции».
О перспективах визита Уиткоффа в Россию
Кремль проинформирует о новом визите спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию по факту: «Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту с тем, чтобы исключить неправильные ожидания, неправильное понимание и так далее».
О похоронах Папы Римского Франциска
Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны Папы Римского Франциска: «Нет, пока не определен».
О праздновании Дня Победы
Генсек ООН Антониу Гутерриш не планирует посещать Москву на 9 Мая: «Генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать, его нет в списке».