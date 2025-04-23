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Отмена встречи в Лондоне и перспективы визита Уиткоффа в РФ. Темы брифинга Пескова

Отмена встречи представителей США, Европы и Украины на уровне глав МИД в Лондоне, перспективы визита спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию и украинское урегулирование стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии.

Об отмене встречи в Лондоне

Представители США, Великобритании, Франции, Германии и Украины не смогли встретиться в Лондоне для обсуждения украинского вопроса, так как «пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам».

Об украинском урегулировании

Россия продолжает контакты с США, но диалога с Европой и Украиной нет: «Контактов с европейцами у нас нет, контактов с украинцами тоже».

Россия приветствует посреднические усилия США по Украине: «Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции».

Путин «сохраняет свою открытость» к контактам с Европой и Украиной в интересах урегулирования конфликта.

Наброски вариантов украинского урегулирования «не могут быть публичными»: «Как только они становятся публичными, они теряют свою эффективность».

Россия по-прежнему выступает против присутствия европейских миротворцев на территории Украины: «Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины. Это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции».

О перспективах визита Уиткоффа в Россию

Кремль проинформирует о новом визите спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа в Россию по факту: «Ситуация достаточно подвижная, все очень быстро меняется. Поэтому будем вас информировать уже по факту с тем, чтобы исключить неправильные ожидания, неправильное понимание и так далее».

О похоронах Папы Римского Франциска

Россия пока не определила представителя страны для поездки на похороны Папы Римского Франциска: «Нет, пока не определен».

О праздновании Дня Победы

Генсек ООН Антониу Гутерриш не планирует посещать Москву на 9 Мая: «Генсек ООН, насколько я знаю, не планирует приехать, его нет в списке».