Песков пояснил, как Россия будет расценивать миротворцев на Украине

Его слова передает корреспондент РБК.
«Россия по-прежнему выступает против, но фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины, то есть это, собственно, то, что было первопричиной для начала, одной из первопричин для начала специальной военной операции», — сказал Песков.
Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники согласны с идеями урегулирования конфликта с Россией, которые выдвинула администрация президента США Дональда Трампа, однако издание не уточнило, о каких именно предложениях шла речь.
По данным FT, предложения США включают размещение на украинской территории европейского миротворческого контингента, а также отдельных военных частей, не входящих в НАТО, для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Предполагается, что эти силы будут работать совместно с украинскими и российскими военными, которые будут следить за соблюдением перемирия.
В МИД 18 апреля заявили, что появление на территории Украины военных гНАТО «категорически неприемлемо» для Москвы.
AFP 10 апреля сообщило, что готовность направить военный контингент на Украину подтвердили шесть стран, включая Великобританию, Францию и государства Прибалтики.
23 апреля в Лондоне должна была пройти встреча, посвященная урегулированию конфликта на Украине, с участием представителей Киева, Вашингтона и европейских столиц. Сначала предполагалась, что в ней примут участие министры иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, однако позже стало известно, что переговоры на уровне министров не состоятся.