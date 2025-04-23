Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили

Мирзиёев и Лавров с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям, рост объемов товарооборота и инвестиций, усиление кооперации регионов и ведущих промышленных предприятий. Также расширяется взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.