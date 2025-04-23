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Президент Узбекистана встретился с главой МИД России — что обсудили

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Самарканде принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который находится в республике с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Высокий гость передал главе РУз приветствия и наилучшие пожелания от Президента РФ Владимира Путина.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений дружбы, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.

говорится в сообщении

Мирзиёев и Лавров с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворные обмены по всем направлениям, рост объемов товарооборота и инвестиций, усиление кооперации регионов и ведущих промышленных предприятий. Также расширяется взаимодействие в области культуры, искусства, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.

Стороны обменялись мнениями по аспектам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.