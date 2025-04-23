Политологи рассказали о причинах срыва переговоров в Лондоне

И потому расчет в этом плане на условный коммерческий трек, назовем его вотчиной Кирилла Дмитриева. Задача — за оставшиеся Трампу три с половиной года у власти настолько нарастить партнерство России и США, чтобы сделать потенциальный разрыв связей в 2028 году невыгодным и ненужным. К тому времени, если взаимодействие пойдет по плану, тема минувшей войны станет значительно менее горячей — когда люди не умирают, а торговля идёт (экономическое развитие предусмотрено и для Украины, и для России), минувшее забывается очень быстро.