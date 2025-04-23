Политологи рассказали о причинах срыва переговоров в Лондоне

Причины изменения формата переговоров в Лондоне
Политолог Сергей Марков выдвигает три версии отмены переговоров на высоком уровне.
В качестве первой причины политолог называет публичную критику США со стороны Зеленского накануне встречи в Лондоне. Глава киевского режима отверг идею, что именно США должны контролировать ЗАЭС и высказался против намерения Штатов признать Крым российской территорией. Как следствие — США негативно отреагировали на выступление Зеленского.
Это вызвало гнев в Вашингтоне. И там жёстко сказали Киеву: мы не хотим вести с вами никаких сейчас переговоров, а мы просто ждём от вас одобрения наших предложений. Поэтому Рубио не поедет в Лондон.
По второй версии Маркова, формат встречи был изменен после звонка из Москвы в Вашингтон: Россия узнала, что Европа и Украина в Лондоне хотят навязать США переговоры со значительным отличием от того, о чем договорились Путин и Уиткофф в Москве, и выступила против. В этом случае, снизив представительность делегации, США продемонстрировали поддержку предыдущих договоренностей с Россией.
Третья версия является комбинацией первых двух: Штаты показали свое отношение к выпадам Зеленского и согласие по поводу договоренностей, ранее достигнутых с Россией.
Марков считает, что мир Зеленскому не нужен, он хочет только перемирия — как передышку для восстановления ВСУ после поражения. Глава киевского режима не намерен отменять военное положение, ему не нужны президентские выборы.
Россия требует перемирие только как этап для перехода к мирному договору. И не согласна на перемирие, которое будет подготовкой к новому этапу войны. США сами согласны на бесконечное перемирие, но принимают логику России, которая отвергает просто перемирие. И США хотели бы отмены военного положения на Украине, чтобы убрать Зеленского.
Эксперт отмечает, что это своего рода ультиматум США Зеленскому: «или ты принимай то, о чем мы договорились с Россией — или мы будем считать тебя причиной срыва мирных переговоров».
Последствия для Украины и Евросоюза
Уровень дипломатических контактов будет понижаться. Следующим на очереди наверняка станет и сокращение военного присутствия США в Европе — с выводом части войск. Это уже вызывает панику среди европейских ястребов. Ведь именно на плечах США держится вся военная логистика в Старом Свете. Европейские страны толком не имеют ни военных транспортников, ни самолётов-заправщиков. Без американских разведданных им тоже придётся тяжело. Обеспечивать логистику в Восточной Европе своими силами будет нереально.
Эксперт считает, что теперь США придется снова шантажировать лоббистов Киева полным выходом Штатов из конфликта на Украине.
Перспективы развития отношений РФ и США после урегулирования на Украине
Политолог Алексей Наумов считает, что изменение формата переговоров в Лондоне — хороший знак. США не дают Украине затягивать переговоры, требуя от нее соглашаться на предложенные условия.
Ни Украина, ни Евросоюз не хотят терять такого союзника, как США. Без Вашингтона они не в состоянии обеспечить военную и разведывательную поддержку Киева на прежнем уровне.
Поэтому, уверен, и ЕС, и Украина в ближайшее время вернутся к сделке и будут следовать в фарватере США. Дональд Трамп в очередной раз увидел, кто хочет мира, а кто — войны (не важно как оно есть на самом деле, как мы знаем, важно, что видится).
Эксперт рассматривает краткосрочный и долгосрочный вариант развития событий. В ближайшей перспективе, по его мнению, США или продавят свой план, или оставят Украину в ослабленном состоянии, и для России оба этих исхода неплохи.
Что будет после заключения сделки? Всегда остается вероятность, что при Трампе санкции с РФ снимут, а при новом президенте снова введут.
И потому расчет в этом плане на условный коммерческий трек, назовем его вотчиной Кирилла Дмитриева. Задача — за оставшиеся Трампу три с половиной года у власти настолько нарастить партнерство России и США, чтобы сделать потенциальный разрыв связей в 2028 году невыгодным и ненужным. К тому времени, если взаимодействие пойдет по плану, тема минувшей войны станет значительно менее горячей — когда люди не умирают, а торговля идёт (экономическое развитие предусмотрено и для Украины, и для России), минувшее забывается очень быстро.
Если американские компании зайдут на российский рынок, в Крыму будут работать «дочки» американских банков, а между Москвой и Вашингтоном параллельно пойдет активное сотрудничество по той же иранской ядерной сделке, то разрушать это все ради контуров минувшего конфликта будет невыгодно и нелогично, резюмирует политолог.