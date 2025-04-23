Хренин пригласил военнослужащих Катара пройти тренировки в Беларуси

Беларусь и Катар обсудили военное сотрудничество между государствами.
«Возможно, мы в меньшей степени применяем компьютерные технологии, но мы можем поделиться опытом действий на реальной местности с использованием реальной техники и боеприпасов в условиях, приближенных к боевым, с применением беспилотных летательных аппаратов. Наши ребята сейчас без них задачи не выполняют», — сказал Виктор Хренин.
Заместитель командующего силами специальных операций Фаваз Аль-Шаммари отметил заинтересованность катарской стороны в получении белорусского опыта. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы перенять опыт в сфере работы с беспилотными летательными аппаратами и могли бы пройти эту подготовку у вас в стране», — подчеркнул он.
Министр обороны поставил начальнику штаба сил специальных операций Беларуси задачу — организовать работу по обмену опытом с катарскими военнослужащими в этом году.
Во время визита в Катар Виктор Хренин побывал в 401-м Центре подготовки катарских военнослужащих и познакомился с его инфраструктурой и возможностями в подготовке кадров.