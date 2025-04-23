Хренин пригласил военнослужащих Катара пройти тренировки в Беларуси

«Возможно, мы в меньшей степени применяем компьютерные технологии, но мы можем поделиться опытом действий на реальной местности с использованием реальной техники и боеприпасов в условиях, приближенных к боевым, с применением беспилотных летательных аппаратов. Наши ребята сейчас без них задачи не выполняют», — сказал Виктор Хренин.