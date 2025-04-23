Сын Кадырова занял пост секретаря Совета безопасности Чечни

До этого пост секретаря ведомства занимал племянник главы Чечни Хамзат Кадыров. Он был назначен на эту должность 1 июля 2024 года, о чем Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале. Последний пост с упоминанием Хамзата Кадырова появился в соцсетях Совета безопасности республики 7 апреля. После этого две недели посты публиковались исключительно с указанием должности секретаря Совбеза Чечни, но без имени. Чем теперь займется Хамзат Кадыров, не сообщается.