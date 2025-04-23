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The Times: украинские военные обучат британских коллег тактике борьбы с российскими дронами

Британия должна быть готова к развертыванию вооруженных беспилотных летательных аппаратов, способных поражать цели без участия человека. И помогут ей с этим украинские военные, набравшиеся опыта в ходе боевых действий с Россией, сообщает The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, с началом боевых действий на Украине их характер изменился: впервые со времен Первой мировой войны применение не артиллерийских, а других систем вооружения беспилотных летательных аппаратов привело к большему количеству жертв на поле боя. Чтобы подготовить своего союзника к такого рода конфликту, Украина, по данным The Times, тайно направила своих инструкторов по работе с беспилотниками в Великобританию. Они обучат британских коллег новейшей тактике российских беспилотников на поле боя.

В рамках операции Interflex, которая направлена на подготовку украинских новобранцев, дроноводы ВСУ поделятся полученным опытом с британскими военными, а также интегрируют навыки работы с БПЛА в базовую подготовку украинцев. Основное внимание, как пишет издание, будет уделяться дронам для поражения противника на суше, на море и в воздухе, поскольку именно эти навыки позволяют компенсировать постоянно сокращающиеся вооруженные силы, отмечается в статье.

Как ранее сказала представитель Министерства обороны Великобритании: «Мы инвестируем в технологии БПЛА, в том числе в… возможности с поддержкой искусственного интеллекта».