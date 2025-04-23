The Times: украинские военные обучат британских коллег тактике борьбы с российскими дронами

Согласно статье, с началом боевых действий на Украине их характер изменился: впервые со времен Первой мировой войны применение не артиллерийских, а других систем вооружения — беспилотных летательных аппаратов — привело к большему количеству жертв на поле боя. Чтобы подготовить своего союзника к такого рода конфликту, Украина, по данным The Times, тайно направила своих инструкторов по работе с беспилотниками в Великобританию. Они обучат британских коллег новейшей тактике российских беспилотников на поле боя.