The Times: украинские военные обучат британских коллег тактике борьбы с российскими дронами

Согласно статье, с началом боевых действий на Украине их характер изменился: впервые со времен Первой мировой войны применение не артиллерийских, а других систем вооружения — беспилотных летательных аппаратов — привело к большему количеству жертв на поле боя. Чтобы подготовить своего союзника к такого рода конфликту, Украина, по данным The Times, тайно направила своих инструкторов по работе с беспилотниками в Великобританию. Они обучат британских коллег новейшей тактике российских беспилотников на поле боя.
В рамках операции Interflex, которая направлена на подготовку украинских новобранцев, дроноводы ВСУ поделятся полученным опытом с британскими военными, а также интегрируют навыки работы с БПЛА в базовую подготовку украинцев. Основное внимание, как пишет издание, будет уделяться дронам для поражения противника на суше, на море и в воздухе, поскольку именно эти навыки позволяют компенсировать постоянно сокращающиеся вооруженные силы, отмечается в статье.
Как ранее сказала представитель Министерства обороны Великобритании: «Мы инвестируем в технологии БПЛА, в том числе в… возможности с поддержкой искусственного интеллекта».