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Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан

САМАРКАНД, 23 апр — РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан — ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.