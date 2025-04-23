«Недопустимо пытаться, а такие попытки есть, вновь под разными предлогами вернуть сюда (в Афганистан — ред.) военную инфраструктуру натовских стран. Такие попытки будут создавать новую бомбу замедленного действия, а может быть даже не очень замедленного действия», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
Лавров назвал недопустимым возвращение инфраструктуры НАТО в Афганистан
САМАРКАНД, 23 апр — РИА Новости. Недопустимо возвращение элементов военной инфраструктуры стран НАТО в Афганистан, это создаст бомбу замедленного действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.