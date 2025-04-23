«США разочарованы». Что мировые СМИ пишут об отказе Рубио лететь в Лондон

Во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что госсекретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине. В то же время газета Washington Post сообщила, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф не поедет на встречу по урегулированию украинского конфликта. США на переговорах будет представлять спецпосланник американского президента Кит Келлог. В среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналеной Бербок, а также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приняли решение не участвовать в переговорах по Украине.