Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре организатор пикета у губдумы не смог оспорить штраф в 15 тысяч рублей

В областной столице оставили в силе решение суда о штрафе для гражданина, который пикетировал около губернской думы.

В областной столице оставили в силе решение суда о штрафе для гражданина, который пикетировал около губернской думы. Об этом стало известно от областного суда.

Напомним, в декабре прошлого года один из жителей Самары вышел на пикет около губдумы. В руках он держал плакат с упоминаниями президента и правительства России в негативном ключе. Экспертиза показала, что информация на плакате выставляла представителей власти как врагов, источников вреда, зла и опасности.

В связи с этим было принято решение об административной ответственности для мужчины. На него наложили штраф в 15 тысяч рублей. Он, в свою очередь, подал жалобу и попытался оспорить штраф. Несмотря на это, суд оставил решение в силе.

Самарские новости уже в нашем телеграм-канале.