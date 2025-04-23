В Самаре организатор пикета у губдумы не смог оспорить штраф в 15 тысяч рублей

В областной столице оставили в силе решение суда о штрафе для гражданина, который пикетировал около губернской думы. Об этом стало известно от областного суда.
Напомним, в декабре прошлого года один из жителей Самары вышел на пикет около губдумы. В руках он держал плакат с упоминаниями президента и правительства России в негативном ключе. Экспертиза показала, что информация на плакате выставляла представителей власти как врагов, источников вреда, зла и опасности.
В связи с этим было принято решение об административной ответственности для мужчины. На него наложили штраф в 15 тысяч рублей. Он, в свою очередь, подал жалобу и попытался оспорить штраф. Несмотря на это, суд оставил решение в силе.
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