Суд арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии Секерину до 17 июня

Как обратили внимание журналисты «Вечернего Бишкека», арестованная в 2024 году публиковала материалы и видеоролики, будучи сотрудницей Русского дома в Оше. На сайте организации есть и фото с некоторых мероприятий, в которых принимал участие сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Киргизские правоохранители задержали в рамках уголовного дела его, а также еще двух человек. Их тоже арестовали до 17 июня, однако их личности пока неизвестны.