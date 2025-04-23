Алексей Лошкин проверил ремонтные работы на челябинских монументах

— У каждого из них должен быть хозяин. Поручения на этот счет уже дал, буду держать эту работу на контроле, — написал Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.
Какие же работы ведут весной 2025 года на этих объектах? 60 лет назад на Аллее Славы зажгли пламя Вечного огня. В этом году здесь заменили некоторые гранитные плиты, покрыли их специальным защитным составом, а также завершили ревизию газового оборудования.
У памятника спортсменам, погибшим в годы войны, который установлен у Ледового дворца «Молния», отремонтируют ступени. По словам директора дворца Дениса Лапотышкина, к работам приступят в ближайшее время. Напомним, этот монумент был установлен в 1975 году. К сожалению, в настоящее время он считается бесхозным.
Уже этой весной обновят и легендарный памятник труженикам тыла «Катюша». Он находится рядом с Домом культуры завода имени Клющенко. Его также возвели в далеком 1975 году. Боевая машина реактивной артиллерии (БМ-13НН) находится на постаменте, перед которым установлены копии снарядов. Известно, что появление такого памятника стало сюрпризом для горожан, ведь информация о производстве легендарных боевых машин долгое время была засекреченной. По словам Алексея Лошкина, подрядчик укрепил и выровнял нижнюю часть постамента. Чуть позже он будет облицован гранитной плиткой.
Легендарную «катюшу» очистили от грязи и налета, а скоро покрасят в исторический зеленый цвет.
— Также будут восстановлены утраченные детали и проведен необходимый ремонт элементов автомобиля, — отметил глава.
Ну и конечно, самой масштабной можно назвать реконструкцию мемориала «Скорбящие матери» на лесном кладбище. Глава города сделал акцент на сохранении деревьев, а также пообещал горожанам, что работы будут завершены уже в этом году.