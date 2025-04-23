Алексей Лошкин проверил ремонтные работы на челябинских монументах

Уже этой весной обновят и легендарный памятник труженикам тыла «Катюша». Он находится рядом с Домом культуры завода имени Клющенко. Его также возвели в далеком 1975 году. Боевая машина реактивной артиллерии (БМ-13НН) находится на постаменте, перед которым установлены копии снарядов. Известно, что появление такого памятника стало сюрпризом для горожан, ведь информация о производстве легендарных боевых машин долгое время была засекреченной. По словам Алексея Лошкина, подрядчик укрепил и выровнял нижнюю часть постамента. Чуть позже он будет облицован гранитной плиткой.