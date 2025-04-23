Лавров объяснил, почему России невыгодно сокращать число мигрантов

Меры по сокращению числа трудовых мигрантов в России вряд ли соответствуют интересам страны, но нельзя допустить формирования «преступных тенденций», заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.
Лавров отметил, что с учетом текущей нехватки рабочих рук меры по сокращению числа трудовых мигрантов могут сделать планы по развитию в России «менее реалистичными». «Но второй частью проблемы является необходимость соблюдения российских законов и необходимость не допустить, чтобы в среде трудовых мигрантов формировались преступные тенденции. А случаи такого рода встречаются», — отметил министр (цитата по ТАСС).
В мае 2024 года президент Владимир Путин по итогам переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым заявил о готовности Москвы ко взаимодействию с Ташкентом по всем актуальным миграционным вопросам. Он пообещал, что всем находящимся в России гражданам Узбекистана (около 1 млн человек) обеспечат достойные условия труда.
По данным МВД, с начала 2025 года правоохранительные органы выявили 1374 факта подделки миграционных документов, что на 41,6% выше показателей аналогичного периода 2024-го. В феврале замглавы ведомства Александр Горовой рассказал, что на территории России сейчас находятся порядка 670 тыс. нелегальных мигрантов. Большая часть из них — это женщины и дети.
С весны 2024 года в России началась новая волна ужесточения миграционной политики. Целый ряд российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов, включая запрет занимать должности в сфере образования и здравоохранения. А с 5 февраля 2025-го в России начал работать «реестр контролируемых лиц» — база МВД, куда вносят данные об иностранцах, незаконно находящихся в России.
Для попавших в реестр иностранцев действует специальный режим высылки и предусмотрены ограничения отдельных прав и свобод: например, запрет заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять им. Свое пребывание в России иностранцы и лица без гражданства должны легализовать до 30 апреля, иначе они будут вынуждены покинуть страну. При этом 21 апреля МИД Киргизии сообщал, что по итогам с российской стороной этот срок обещали продлить до 10 сентября.
С 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. Экзамен будут проводить в устном и письменном формате. Исключением станут первоклассники — для них проведут только устную часть. Если ребенок не сдаст тестирование, то его не допустят к учебе. Повторно пройти экзамен можно будет через три месяца.