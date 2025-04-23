Лавров объяснил, почему России невыгодно сокращать число мигрантов

Для попавших в реестр иностранцев действует специальный режим высылки и предусмотрены ограничения отдельных прав и свобод: например, запрет заключать или расторгать браки, регистрировать транспорт и управлять им. Свое пребывание в России иностранцы и лица без гражданства должны легализовать до 30 апреля, иначе они будут вынуждены покинуть страну. При этом 21 апреля МИД Киргизии сообщал, что по итогам с российской стороной этот срок обещали продлить до 10 сентября.