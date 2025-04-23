Денис Паслер вошел в попечительский совет Ельцин Центра

Кроме того, в Совет входят глава администрации президента Антон Вайно, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Наследница Бориса Ельцина — Наина Ельцина и другие. В октябре 2024 года в него вошел полпред Уральского Федерального округа Артем Жога.