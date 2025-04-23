Денис Паслер вошел в попечительский совет Ельцин Центра

В составе попечительского совета Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» произошли изменения. Теперь в него вошел врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Информация об этом появилась на сайте Ельцин Центра.
Попечительский совет сотрудничает с командой Ельцин Центра. Также проводит обсуждения его деятельности, рассматривает, утверждает отчеты. Попечительский совет имеет свой Устав.
Кроме того, в Совет входят глава администрации президента Антон Вайно, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Наследница Бориса Ельцина — Наина Ельцина и другие. В октябре 2024 года в него вошел полпред Уральского Федерального округа Артем Жога.