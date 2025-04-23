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Делегация правительства Беларуси перенесла визит в Татарстан из-за ограничений на полеты в аэропорту Казани

Делегация Совмина Беларуси не полетела в Казань, где ввели ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Делегация Совмина Беларуси не полетела в Казань, где ввели ограничения на полеты. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

«Правительственная делегация НЕ вылетела в Татарстан», — подчеркнули в пресс-службе Совета министров.

В сообщении сказано, что аэропорт назначения временное не принимает, а также не отправляет рейсы. Уточняется, что в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов были введены ограничения на полеты.

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