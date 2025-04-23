Доверие и диалог: Токаев обозначил вектор отношений с Хорватией

Президент с удовлетворением отметил рост интереса хорватских компаний к казахстанскому рынку, в том числе в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, фармацевтика и пищевая промышленность. Сегодня в Казахстане успешно работают более 30 компаний с хорватским участием, включая такие известные бренды, как Pliva и Podravka.