Эстония намерена создать на границе с Россией военную базу

«Да, мы частично представлены в Нарве через Кайтселийт, но наша цель — разместить там постоянные подразделения. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни», — приводит слова Каруса телерадиокомпания ERR.