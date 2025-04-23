WP: США в гневе из-за нежелания Киева уступить территории

В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
«Срыв (переговоров в Лондоне — ред.) произошел на фоне гнева Вашингтона по поводу нежелания Киева принять предложения об уступке территории России и того, что Киев предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а все остальное потом», — говорится в публикации издания.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.