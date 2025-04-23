WP: США в гневе из-за нежелания Киева уступить территории

В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. Ранее телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.