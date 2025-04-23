Лавров призвал не допустить преступных тенденций среди трудовых мигрантов

«В Узбекистане мы нашли полное понимание о необходимости ввести здесь порядок, который будет минимизировать — на 100%, наверное, исключить эксцессов нельзя, но который будет минимизировать возможность для нарушений тем более для нарушений, которые связаны с экстремистской или еще хуже — с террористической деятельностью», — добавил он. −0-