NBC: перенос переговоров в Лондоне нанес «удар по надеждам Киева» на соглашение

По его данным, президент США Дональд Трамп усиленно подталкивал стороны к диалогу, потому что на следующей неделе исполнится 100 дней его пребывания в должности. В свою очередь европейский неназванный дипломат заявил телеканалу, что, несмотря на первоначальные планы, ни госсекретарь США Марко Рубио, ни спецпосланник президента Трампа Стивен Уиткофф не прилетали в Лондон в среду.
Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены, встреча пройдет на уровне официальных представителей. По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указывает газета The New York Times, Рубио отказался от поездки в Великобританию. Американскую сторону на встрече будет представлять спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.
22 апреля в Вашингтоне сообщили, что Рубио поедет в Лондон, однако вскоре после этого внешнеполитическое ведомство США заявило об обратном, подчеркнув, что на переговорах в британской столице он присутствовать не будет. Как отметил телеканал Sky News, это вынудило Париж и Берлин также отказаться от планов участия во встрече. Как указывают обозреватели канала, сохраняется «надежда, что встреча на министерском уровне состоится в ближайшее время».