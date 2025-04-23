NBC: перенос переговоров в Лондоне нанес «удар по надеждам Киева» на соглашение

Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что переговоры по мирному урегулированию на Украине на уровне глав МИД, которые должны были состояться в Лондоне в среду, отложены, встреча пройдет на уровне официальных представителей. По данным газеты The Daily Telegraph, в Лондоне США должны были представить план урегулирования из семи пунктов, включая признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом. Владимир Зеленский накануне отверг такую возможность, после чего, как указывает газета The New York Times, Рубио отказался от поездки в Великобританию. Американскую сторону на встрече будет представлять спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.